Ben 2021 yılında sözleşmeli olarak bir kuruma atandım daha sonra bu son sözleşmelilere kadro verilemsinden sonra kadroya geçtim. Çalışırken aynı zamanda kpss ye girdim ve bu son merkezi alım da tercih verdim ve atanmam durumunda yeni atandigim kuruma geçiş yapabilir miyim? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

Ben 2021 yılında sözleşmeli olarak bir kuruma atandım daha sonra bu son sözleşmelilere kadro verilemsinden sonra kadroya geçtim. Çalışırken aynı zamanda kpss ye girdim ve bu son merkezi alım da tercih verdim ve atanmam durumunda yeni atandigim kuruma geçiş yapabilir miyim? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?