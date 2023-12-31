Adalet Yok !!

5 gün gündüz çalıştım geceye geçtim 2 gece sonra tekrar gündüze çektiler yine 5 gündür gündüz çalıştım bugün son gündüzümdü 18:30 da aradılar şimdi eve git gece 10:00 da yine işte ol dediler.. ve yarın yine gece çalışacağım. ben ne zaman dinleneceğim arkadaş sizin vicdanınız yok mu ??

5 gün gündüz çalıştım geceye geçtim 2 gece sonra tekrar gündüze çektiler yine 5 gündür gündüz çalıştım bugün son gündüzümdü 18:30 da aradılar şimdi eve git gece 10:00 da yine işte ol dediler.. ve yarın yine gece çalışacağım. ben ne zaman dinleneceğim arkadaş sizin vicdanınız yok mu ??