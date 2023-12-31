2023/2 merkezi Alımı

Arkadaşlar ben bu son sözleşmelilere kadro veriliirken kadroya geçtim bu son merkezi alımda tercih yaptım olur da tercihlerden biri gelirse, atamamın yapıldığı kuruma geçiş yapabilir miyim? Herhangi bir engel var mıdır? Bilgisi olan var mı?

Arkadaşlar ben bu son sözleşmelilere kadro veriliirken kadroya geçtim bu son merkezi alımda tercih yaptım olur da tercihlerden biri gelirse, atamamın yapıldığı kuruma geçiş yapabilir miyim? Herhangi bir engel var mıdır? Bilgisi olan var mı?