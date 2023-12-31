KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


31 Aralık 2023 19:15
2023/2 merkezi Alımı
Arkadaşlar ben bu son sözleşmelilere kadro veriliirken kadroya geçtim bu son merkezi alımda tercih yaptım olur da tercihlerden biri gelirse, atamamın yapıldığı kuruma geçiş yapabilir miyim? Herhangi bir engel var mıdır? Bilgisi olan var mı?

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