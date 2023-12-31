Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Aralık 2023 20:48
1 Ocak 2024 Akaryakıt Zammı

Hayırlı olsun 33 ocakta tekrar zam gelecekmiş.

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