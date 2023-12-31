Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2023 21:17
sağlık mazereti
engelli raporu olan çocuğum var. 1 yılım doldu son kararla kadroya da geçtim. sağlık mazeret tayini yapabilir miyim

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