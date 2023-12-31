Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2023 22:05
Eş durumu

Merhaba eşim uzman çavuş ben attyim. Martta 1 tulum doluyor. Mart ayında dilekçe versem hemen gider miyim yoksa atama dönemi beklemem gerekiyor mu?

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