KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Aralık 2023 22:10

Kısa zamanda Herhangi bir sözleşmeli atamada atanıp 2023/2 kadrolu atamalarında tercih yaptınız mı?
Kısa zamandaki herhangi bir sözleşmeli atamada atanıp 2023/2 kadrolu alımında tercih yaptınız mı?

Bu ankete 36 dakikada, 2 kişi oy kullandı

Kısa zamandaki herhangi bir sözleşmeli atamada atanıp 2023/2 kadrolu alımında tercih yaptınız mı?

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