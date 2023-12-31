Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Aralık 2023 22:25
marmara üniversitesi tekniker
marmara üniversitesin de çalışan tekniker arkadaşlar varsa aramızda bir iş günü nasıl geçiyor ? çok yoğun oluyor mu ? üniversitenin kendi servisi var mı ?

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