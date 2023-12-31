marmara üniversitesi tekniker

marmara üniversitesin de çalışan tekniker arkadaşlar varsa aramızda bir iş günü nasıl geçiyor ? çok yoğun oluyor mu ? üniversitenin kendi servisi var mı ?

marmara üniversitesin de çalışan tekniker arkadaşlar varsa aramızda bir iş günü nasıl geçiyor ? çok yoğun oluyor mu ? üniversitenin kendi servisi var mı ?