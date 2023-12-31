Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


31 Aralık 2023 22:37
2014 ten beklentim

Vatanımin milletimin bütünlüğü, ekonomik olarak refaha kavuşmak teşkilat adına güzel gelişmeler olacagi muhteşem bir yıl olmasi dileğiyle herkes için en hayırlısı olsun inşallah

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