Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ocak 2024 00:09
Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç tüm cezaevi personeline yeni yıl mesajı attı mı acaba?
Mesaj gelmeyen oldu mu acaba?

Çok Yazılan Konular

CTE GYS ve UDS Ne zaman açıklanacak?Çotanak lütfen bunu haber yapar mısın?Cezaevi personeli ve sorunları..Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiAdalet Bakanlığı Yeni Memur Banka Promosyonu İçin Ne Yapmalı?Geçmiş seçimlerde sandık görevlisi olan varmıOcakta yapılacak zammın %50 üzerinde olması halinde memur maaşı geçinmek için yeterli olacaktır.vekaleten müdürlük idari dava hakkındaAdliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?Sözleşmeli Pers. Geçici Görevlendirme

Sözlük

2012 2009 2 Sözlükte Yeni yıl coşkusu 27 tiktok 8 ne var ki 1 Bir Tatlı Huzur 2022 1 Bir dilek dileyecekken gelen gülme hissi 7 bakanlık iphone kullanıcılarını uyardı 3 2023 en sevdiğim şiir 1 adalet bakanlığı 1 gülfeşan viski içerse 16

Son Haberler

Sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan memura disiplin cezası uygulanabilir mi?Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun'u açıkladıİletişim Başkanı Altun'dan yeni yıl mesajıBursa'daki trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandıGaziantep'te damat dehşeti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi