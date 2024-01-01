İyi günler arkadaşlar bir kaç konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var eşimle ikimizde sağlık bakanlığında hemşire kadrosunda çalışmaktayız 2021 yılında sözleşmeli hemşire iken eş durumu ile 1.bolge a grubunda olan Gaziantep ten 5.bolge c grubunda olan Erzuruma geldim yer değiştirme yönetmeliğinde bulunduğu yerde 5 yılını doldurmayanlar isterlerse eski görev yerine veya eski görev yeri baz alınarak alt bölge tayini yapabilir diyor şuan ikimizde 4 yılımızı doldurduk kadrolu hemşireyiz ben bu maddeye göre alt bölge tayini ile 5.bolge b grubunda olan Şanlıurfa ya alt bölge tayini yaparsam eşim eş durumu tayini ile yanıma gelebilir mi yardimci olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim
İyi günler arkadaşlar bir kaç konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var eşimle ikimizde sağlık bakanlığında hemşire kadrosunda çalışmaktayız 2021 yılında sözleşmeli hemşire iken eş durumu ile 1.bolge a grubunda olan Gaziantep ten 5.bolge c grubunda olan Erzuruma geldim yer değiştirme yönetmeliğinde bulunduğu yerde 5 yılını doldurmayanlar isterlerse eski görev yerine veya eski görev yeri baz alınarak alt bölge tayini yapabilir diyor şuan ikimizde 4 yılımızı doldurduk kadrolu hemşireyiz ben bu maddeye göre alt bölge tayini ile 5.bolge b grubunda olan Şanlıurfa ya alt bölge tayini yaparsam eşim eş durumu tayini ile yanıma gelebilir mi yardimci olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim