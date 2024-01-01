Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2024 05:05
Eş durumu

İyi günler arkadaşlar bir kaç konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var eşimle ikimizde sağlık bakanlığında hemşire kadrosunda çalışmaktayız 2021 yılında sözleşmeli hemşire iken eş durumu ile 1.bolge a grubunda olan Gaziantep ten 5.bolge c grubunda olan Erzuruma geldim yer değiştirme yönetmeliğinde bulunduğu yerde 5 yılını doldurmayanlar isterlerse eski görev yerine veya eski görev yeri baz alınarak alt bölge tayini yapabilir diyor şuan ikimizde 4 yılımızı doldurduk kadrolu hemşireyiz ben bu maddeye göre alt bölge tayini ile 5.bolge b grubunda olan Şanlıurfa ya alt bölge tayini yaparsam eşim eş durumu tayini ile yanıma gelebilir mi yardimci olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim

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