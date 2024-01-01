KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ocak 2024 10:23
Harita Genel Müdürlüğü personel alımı
merhaba arkadaşlar harita genel müdürlüğünde bilgisayar programlama teknikeri ne iş yapar tavsiye edermisiniz kurumun artıları nelerdir. Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

SUEMyardım eder misiniz ASEM JANDARMAS.G.K Uzman Erbaş Sağlık Kurulu Psikiyatri GeçmişiMsb 93 Memur Temini

Sözlük

bakanlık iphone kullanıcılarını uyardı 2 ne var ki 1 gülfeşan viski içerse 17 Bir dilek dileyecekken gelen gülme hissi 7 doğan cüceloğlu 1 yeni yıldan beklentiler 3 2012 2009 2 Dünya Evi 2023 1 İçinden geleni söyle 1 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 3

Son Haberler

Devlet korumasında yetiştiği kente il müdürü olarak atandıBenzin ve motorine zam yoldaBastonunu alıp Galata'ya geldiŞehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destekAdana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi