Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ocak 2024 12:33
İTO enflasyon %3.52

İstanbul enflasyonu 3.52 çıktı

Çok Yazılan Konular

Kamu işçilerinin aşırı maaş alması nasıl engellenebilir ?Maaş farkı ne kadar olurMemur Piyango Bileti alabilir miAralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.2024 temmuz memur maaşlarıZam Farkı Hesaplamapersonel mutemeti arkadaşların ilgisine!!Kamu işçileri ?Asgari Ücret En Düşük Memur Maaşı Aynı Olmaliydi

Sözlük

şizofreni 3 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 3 aleutian adaları 2 ne kadar yalnızsınız 1 dudaktankalbe d namı diğer yaman 5 2023 en sevdiğim şiir 1 gülfeşan viski içerse 18 pi sayısı 1 bakanlık iphone kullanıcılarını uyardı 2 alışveriş yaparken satıcıyla pazarlık yapmak 1

Son Haberler

Kayınvalidesine 'sapık' diyen damada 'ileti yoluyla hakaret'ten cezaHamsinin fiyatı yeni yılda gerilediOtomobillerine zarar veren adama kırdığı silecekle meydan dayağıKültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacakKöpek dövüştüren şahıslara 33 bin TL para cezası uygulandı

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi