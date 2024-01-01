Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2024 12:51
12bin küsür kadro
sizce kadronun az açılması puanları yukarı çeker mi ? şehir hastaneleriniçin konuşuyorum

tkebap2023
Aday Memur
01 Ocak 2024 13:03

2024 27 bin personel için açıklama.;

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Memuru 25

Sağlık Teknikeri 1

Tabip 3 bin 498

Uzman Tabip 23 bin 464

hangisini sordun ki


Tayinci27
Aday Memur
01 Ocak 2024 13:05
ne demek istedin kardeş

tkebap2023
Aday Memur
01 Ocak 2024 13:30

aynı şeyi ben sana sormuştum, 12 bin kadro nerde acilmiş haberini bulamadım. bu sene 27 000 kişi alınacak

Tayinci27, 1 saat önce
ne demek istedin kardeş

Tayinci27
Aday Memur
01 Ocak 2024 13:36
atamadan bahsetmiyorum şuan açık olan iller arasından bahsediyorum yanlış anlamışsın sen
Toplam 4 mesaj

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