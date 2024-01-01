Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ocak 2024 13:05
Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın

Bakın olta attım. Şimdi nasıl da öğretmen olmayanlar üşüşecek. &#129315;

Hakketten ders sayısı azalmalı ha.


Millennium
Şef
01 Ocak 2024 13:10

Ben de klasik bir iki cevabı yazayım aradan çıksın: Sabah akşam yatıyorsunuz, üç aylık tatil doyurmuyor mu, sanki derste ders işlediğiniz var, ek ders de kaldırılsın o zaman.

Evet, saçma sapan cevapları aradan çıkarmış olduk bu sayede.


errraayn
Aday Memur
01 Ocak 2024 13:18

açılmış konu var hocam

https://forum.memurlar.net/konu/2554498/1.sayfa

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