Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Ocak 2024 13:08
üniversite düz memur
üniversitelerde düz memur vhki bilgisayar işletmeni maaşları nedir arkadaşlar ek ödeme ikramiye giysi yardımı vb. oluyormu

hsnd
Başbakan Müsteşarı
01 Ocak 2024 14:08
Maaş harici bir şey almazsınız.

Bozkurt11
01 Ocak 2024 14:13
kıyafet yardımı ek ödemeler lojman kit kurumlarındami oluyor tek hocam
hsnd, 12 dk. önce
Maaş harici bir şey almazsınız.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

4B Destek Personeli Temizlik Önlisans Kadro4a dan 4b ye geçiş kesin var bu soruyu artık sormayın delili benimkadroludan sözleşmeliye geçişDestek Personeli Üniversite hastanesi mi yoksa kampüsü mü ?üniversite düz memur becayis merkezi alımEngelli Sağlık Mazeret TayiniMemurun 2 istifa hakkıKadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.

Sözlük

piraye 2 şizofreni 3 ne kadar yalnızsınız 1 gülfeşan viski içerse 18 Bir Tatlı Huzur 2022 1 2023 en sevdiğim şiir 1 arabistan'ın gs-fb maçı için atatürk ve istiklal marşı yasağı 2 2024 2 Sözlükte Yeni yıl coşkusu 27 Happiest Season 2020 1

Son Haberler

Kayınvalidesine 'sapık' diyen damada 'ileti yoluyla hakaret'ten cezaHamsinin fiyatı yeni yılda gerilediOtomobillerine zarar veren adama kırdığı silecekle meydan dayağıKültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacakKöpek dövüştüren şahıslara 33 bin TL para cezası uygulandı

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi