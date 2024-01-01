Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2024 13:09
tıbbi sekreter
tıbbi sekreterlerde ek ödeme ikramiye giysi yardımı vb. oluyormu

Çok Yazılan Konular

Ocak iller arası tayin?ocak iller arası sonuçlarKayseri sehir hastanesiAlt bölge tayini12bin küsür kadroHer yıl imzalanan sözlesme hakkındaEş durumu acillZamlı tds maaşı hk.2024 Ocak İller arasıIller arasi tayin baslangic tarihi

Sözlük

gülfeşan viski içerse 18 fatih altaylı 3 dudaktankalbe d namı diğer yaman 5 alışveriş yaparken satıcıyla pazarlık yapmak 1 arabistan'ın gs-fb maçı için atatürk ve istiklal marşı yasağı 2 Sözlükte Yeni yıl coşkusu 27 Bir Tatlı Huzur 2022 1 pi sayısı 1 yeni yıldan beklentiler 3 bakanlık iphone kullanıcılarını uyardı 2

Son Haberler

Kayınvalidesine 'sapık' diyen damada 'ileti yoluyla hakaret'ten cezaHamsinin fiyatı yeni yılda gerilediOtomobillerine zarar veren adama kırdığı silecekle meydan dayağıKültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacakKöpek dövüştüren şahıslara 33 bin TL para cezası uygulandı

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi