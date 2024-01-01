Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


01 Ocak 2024 13:12
memur özlük hakları
düz memur olarak nereyi tavsiye edersiniz rahatlık açısından özlük haklarınin çok olduğu yoğunluğun az olduğu

burdurspor
Memur
01 Ocak 2024 14:17
orman muhafaza
Toplam 1 mesaj

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