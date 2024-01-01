Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2024 14:01
Alanya eğitim araştırma hastanesi

Alanya eğitim araştırma hastanesinde çalışan Laborant var mı. Tayin vermeyi düşünüyorum hastaneyi aradım ulaşamıyorum.

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