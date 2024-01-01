Seni Seviyorum büyük ilmi

Seni Seviyorum Büyük İlmi
İlmin yarısı Bilmiyorum demek ise
İlmin geri kalanı Peygamber?in
Şemaili şerifi dersleri olsa gerek
Diye düşünüyorum, pardon kardeş
Tamamı diye düşünüyorum ve oradan
O ilim deryasından özel bir ilim
Seni Seviyorum ilmi, kime denir
eş, bekler, mürşit bekler, evlat bekler
sıcacıktır bu ilim. Peki başka
Sevgili Biricik Peygamber?im sav.
Seni seviyorum.
Peygamber?in şemaili şerif dersleri
Seni seviyorum.
Allah?ım seni seviyorum.
Yemek sofrası seni seviyorum.
Melekler seni seviyorum.
Korunmuş sır seni seviyorum.
Ya Bâki entel Bâki Özelsin Gavs-ı Saki
Seni seviyorum.
En kısa zamanda menzil köyüne geliyorum.
Ya Bâki entel Bâki nadide Gavs-ı Saki
Bir kerecik gülsen ne olur yani.
Meczup Barış
Seni Seviyorum Büyük İlmi
İlmin yarısı Bilmiyorum demek ise
İlmin geri kalanı Peygamber?in
Şemaili şerifi dersleri olsa gerek
Diye düşünüyorum, pardon kardeş
Tamamı diye düşünüyorum ve oradan
O ilim deryasından özel bir ilim
Seni Seviyorum ilmi, kime denir
eş, bekler, mürşit bekler, evlat bekler
sıcacıktır bu ilim. Peki başka
Sevgili Biricik Peygamber?im sav.
Seni seviyorum.
Peygamber?in şemaili şerif dersleri
Seni seviyorum.
Allah?ım seni seviyorum.
Yemek sofrası seni seviyorum.
Melekler seni seviyorum.
Korunmuş sır seni seviyorum.
Ya Bâki entel Bâki Özelsin Gavs-ı Saki
Seni seviyorum.
En kısa zamanda menzil köyüne geliyorum.
Ya Bâki entel Bâki nadide Gavs-ı Saki
Bir kerecik gülsen ne olur yani.
Meczup Barış