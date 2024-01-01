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Editörler : Lanet


01 Ocak 2024 15:00
Seni Seviyorum büyük ilmi

Seni Seviyorum Büyük İlmi

İlmin yarısı Bilmiyorum demek ise

İlmin geri kalanı Peygamber?in

Şemaili şerifi dersleri olsa gerek

Diye düşünüyorum, pardon kardeş

Tamamı diye düşünüyorum ve oradan

O ilim deryasından özel bir ilim

Seni Seviyorum ilmi, kime denir

eş, bekler, mürşit bekler, evlat bekler

sıcacıktır bu ilim. Peki başka

Sevgili Biricik Peygamber?im sav.

Seni seviyorum.

Peygamber?in şemaili şerif dersleri

Seni seviyorum.

Allah?ım seni seviyorum.

Yemek sofrası seni seviyorum.

Melekler seni seviyorum.

Korunmuş sır seni seviyorum.

Ya Bâki entel Bâki Özelsin Gavs-ı Saki

Seni seviyorum.

En kısa zamanda menzil köyüne geliyorum.

Ya Bâki entel Bâki nadide Gavs-ı Saki

Bir kerecik gülsen ne olur yani.

Meczup Barış

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