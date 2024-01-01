Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


01 Ocak 2024 15:42
Reklam zorbalığı

Tamam anlıyoruz reklamlar internet siteleri için televizyonlar için vs büyük gelir kaynağı ama bir köşede yapın reklamınızı kardeşim ona kimse bir şey demiyor siteye reklam yüzünden giremiyorsun artık iş o boyuta gelmiş özellikle son bir haftadır herhangi bir konu başlığına girmek için 10 dakika reklam geçmesini bekliyorsun hani bu çok uzun sürmez ben yakında bu siteye bir daha girmiycem bilgisayardan bir şekilde reklam engelleyicilerle engelliyorsun da telefonda problem oluyor telefon her eklentiyi kabul etmiyor. Bu ana ekranda reklamın gitmemesi saçmalığına bir son verin bence artık


PoliceOkan
Aday Memur
01 Ocak 2024 15:54

Brave tarayıcı kullanıyorum ben hiç reklam çıkmıyor deneyim isterseniz


ABlood
Aday Memur
01 Ocak 2024 16:46

Zorbalığın daniskasi

Toplam 2 mesaj

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