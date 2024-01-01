Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


01 Ocak 2024 15:51
D dlimi hakkında

Merhabalar Muğla'da geçirmiş olduğum kaza sebebiyle kolumda ve ayağımda sorun oluştu bu sebeple c veya d dilimi alsam SGK incelemisinde örneğin psikiyatri veya farklı bir hastalıktan okul öncesi kaydınız varmış diyerek sorun çıkarır mı yoksa sadece dilim aldığımız hastalık geçmişine mi bakarlar yada kaza olduğu belli olduğundan geçmişe bakma gereği duyulmaz mı bilgisi olan var mıdır ?

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