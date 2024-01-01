Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ocak 2024 15:58
2.el alınır satılırken eksper zorunluluğu var mI?

arkadaşlar 2.el araba alınır satılırken eksper zorunluluğu var mı noterde isteniyor mu? bir de ocak ayında araba satılırken 1. MTV mecburen ödenecek mi? kim ödeyecek, alıcı mı satıcı mı?

teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

egea fire 1.4 easy paket (2020)çekilebilecek taşıt kredisi miktarı

Sözlük

ne kadar yalnızsınız 1 İçinden geleni söyle 1 alışveriş yaparken satıcıyla pazarlık yapmak 2 tiktok 9 Happiest Season 2020 1 Bir Tatlı Huzur 2022 1 The Squad 2015 1 2024 8 Hirai Zerdüş 2 Sonsuz Bir Aşk 2015 1

Son Haberler

Eşiyle tartıştı, otomobilini uçuruma yuvarladıTunceli'de korkutan depremBir ilde daha ekmeğe zam geldiÖğretmen ve öğrencilerden 100'üncü yıl anısına 100'üncü yıl marşı klibiJapon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi