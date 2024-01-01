Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2024 16:20
Alt Bölge Hakkında Yardım

Merhaba arkadaşlar şu an açılmış olan iller arası tayinin ilan metninde bir maddede aynı il içerisinde 2 yıl çalışma şartı yazıyor. Ben de birkaç ay önce mazeret göstererek il içi başka ilçeye geçtim. Şimdi il değiştirmek istiyorum ancak şu anda istediğim il malesef kendi ilimle aynı gruba yükseldiği için reddedileceğini düşünüyorum.

Sormak istediğim, örneğin ocak şubat hizmet grupları açıklandığında yazmak istediğim il alt bölgeye tekrar düştüyse döneme bağlı olmaksızın alt bölge tayini istesem il içi yerdeğiştirmiş olmam iller arasında olduğu gibi sorun olmaz mı? Yoksa temmuz atamasını mı beklemeliyim.


Serdengecti89
Aday Memur
01 Ocak 2024 16:38

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