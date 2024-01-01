KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Ocak 2024 18:31
turizm
turizm otel işletme atamaları nasıl

Çok Yazılan Konular

Gazi üniversitesi açıklandı.Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.3183 İnsan Kaynakları Tercih657 den 399 a geçişMerkezi atamayla atanırsam gitmezsem ne olur?Mekatronik 2023/2Türkiye Şeker Fabrikaları Maaş ve Özlük HaklarıYSK mülakat ne zaman sonuçlanacakŞeker fabrikaları ziraat tekniker alımı2023/2 merkezi alımı

Sözlük

İçinden geleni söyle 1 Sonsuz Bir Aşk 2015 1 moskoviyum 1 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 3 yeni yıldan beklentiler 4 2024 8 tennesin 1 osmanthus 1 pi sayısı 1 arabistan'ın gs-fb maçı için atatürk ve istiklal marşı yasağı 2

Son Haberler

Türk vatandaşının aracında sınırda 18 tabanca ele geçirildiFilistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandıAlkollü sürücünün kaldırımda çarptığı yaya öldüEmre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'la bir kez görüştümTraktörünün yanında tüfekle vurulmuş halde bulundu

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi