Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


01 Ocak 2024 18:34
Engelli statüsünde emeklilik

Arkadaşlar merhaba, bi konuda bilgi almaya ihtiyacım var, internette net bir bilgiye ulaşamadım, ben 2017 yılında ihraç oldum, 6 ay önce böbrek nakli nedeniyle %76 engelli raporu aldım, engelli statüsünde erken emekli olmak istiyorum, bu şekilde emekli olan var mı? Duyan gören bilen...

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