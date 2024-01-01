Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


01 Ocak 2024 18:59
4b den 399?a geçiş
aciktan alımla yerleştim bi kuruma. kit'e geçebilir miyim merkezi atama ile.

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