Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


01 Ocak 2024 19:03
TCDD HAT BAKIM MEMURU NE İŞ YAPAR

İyi forumlar memurum aynı zamanda tekrardan kpss hazırlanıyorum tcdd de hat bakım memuru ne iş yapar çalışma şartları nasıldır güncel maaşları ortalama ne kadardır yani genel olarak hatım bakım memuru ile ilgili her şeyi merak ediyorum tcdd özelleştirilmesi gündenmde özelleşirse ne olucak bilgi verenlere şimdiden teşekkür ederim iyi forumlar herkese.

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