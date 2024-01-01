Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ocak 2024 19:48
E sinav gorev cezasi

E sinav görevinde göreve erken gitmeme rağmen yüz tanıma sistemi tanımadığı için baya bir zaman kaybım oldu daha sonra mebbis sifremle giriş yaptım sisteme 19.15 sınavıydi. 19.01 de giriş yapmışım. 1 yıl görev almama cezası vermişler. Bu cezayı kaldırmanın bir yolu var mı acaba arkadaşlar?


Canahber
Aday Memur
01 Ocak 2024 20:43
maalesef yok.geçmiş olsun
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