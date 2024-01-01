Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


01 Ocak 2024 19:59
Mesleği bırakmak

Merhaba abilerim ablalarım mesleğe istanbulda yeni başladım meslek kesinlikle benim karakterimle uyuşmuyor çok hzursuz ve mutsuzum kalsam bile zorunlu görev süresi 8 yıl kesinlikle hauatım yalan olacak. Meslekte 6 7 ay çalışıp okul tazminatı ve bedelli askerlik ücretini çıkartmaya çalışıp mesleği bırakma hedefim var sizce doğru yoldamıyım kafam kazan gibi oldu kac gündür düşüne düşüne allah rızası için yol gösterin abilerim ablalarım.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
01 Ocak 2024 20:22
kolay ekmek yok

KARA PAPAKLI
Aday Memur
01 Ocak 2024 20:50

Dışarısı yangın yeri hiiç kımıldama, tabi farklı alternatifler varsa bilemem


İdillituran
Aday Memur
01 Ocak 2024 21:05
en güzeli mandıra filozu gibi yaşamak
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