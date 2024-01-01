Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Ocak 2024 20:19
Müfettiş raporlarını birbirini tutmamasi

Arkadaşlar hakkimda milli eğitim ceza istiyor müfettiş iki ayri rapor düzenlemiş birisinde zaman aşımına uğrayacaktır derken diğerinde ugramayacak demekte şimdilik çok detay vermicem ama bu bilgilere göre yardımcı olur musunuz


Alya55
01 Ocak 2024 20:26

Okuyup neden cevap yazmıyorsunuz yardımcı olabilecek kimse yok mu

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