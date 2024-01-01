KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Ocak 2024 20:55
dhmi gelir mi
dhmi adalet mezunu 2 kişi alınıyor 3003 nitelik koduyla.. 88 puanla gelir mi , 2.tercih ulaştırma bakanlığı adalet mezunu vhki gelir mi

remzi061906
Aday Memur
01 Ocak 2024 21:18

Hocam branşta kaçıncısınız ona göre gelme ihtimali olabilir


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
01 Ocak 2024 21:32

2. tercih gelebilir

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