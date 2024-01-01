Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2024 21:15
Ocak iller arası kadro?

Benim tayin dönemim haziranda olacak ama ben ocakta hangi hastane ne kadar kişi alıyor merak ettim bunun bir kadrosu var mı nerden bakabiliyoruz hiç yapmadığım bakmadığım için bilmiyorum sadece tercih yapabilenler mi görüyor ya da acaba?

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