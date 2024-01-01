Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


01 Ocak 2024 21:22
Memur Olamayacakların MYOda Akademisyen Olması
Anadolu'da MYOlara KPSS ile memur olamayacak adamları akademisyen olarak alıyorlar haftada 4 saat için 45-50 bin maaş veriyorlar bu ne zamana kadar böyle gidecek ???

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