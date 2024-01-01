Memur Olamayacakların MYOda Akademisyen Olması

Anadolu'da MYOlara KPSS ile memur olamayacak adamları akademisyen olarak alıyorlar haftada 4 saat için 45-50 bin maaş veriyorlar bu ne zamana kadar böyle gidecek ???

Anadolu'da MYOlara KPSS ile memur olamayacak adamları akademisyen olarak alıyorlar haftada 4 saat için 45-50 bin maaş veriyorlar bu ne zamana kadar böyle gidecek ???