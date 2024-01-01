Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ocak 2024 21:55
Asem önlisans

Geçen yıla göre önlisans kontenjanı artmış son alım 73 le kapatmış 70 71 lere düşer mi sizce taban puanları


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
01 Ocak 2024 21:58

başvur sen nolur nolmaz düşme ihtimali var

Toplam 1 mesaj

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