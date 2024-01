Herkese merhaba,

Site içi röportaj serisi başlatıyoruz,

Malumunuz Memurlar.net 2000 yılından bu yana hizmet vermekte ve gerek editörleri gerekse üyeleri sitenin temellerini oluşturan ve ayakta tutan kimseler. Her iki kesimde oldukça vefalı ve sadık üyeler. Bu yüzden bir röportaj serisi başlatarak; hem üyelerin, hem editörlerin görüşlerini ve yine merak edilenleri sizlere sunmayı düşündüm. Site içi röportaj serisinden sonra Edebiyat Dünyası'ndan Kitabı olan Yazarlara da yine röportaj teklifi götüreceğim.

Bu ilk röportajda gönüllü olan Gubaz editöre hem ilk olduğu için hem de sorulara samimiyetle cevap verdiği için teşekkür ediyorum..

Not; Bu arada hazırlıklı olun, sizlere de her an mikrofon uzatabilirim:)

Şimdi buyrun Gubaz Editör ile yaptığımız röportaja.