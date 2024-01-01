Röportaj Serisi

Merhaba, öncelikle röportaj serisinin ilkine gönüllü olduğunuz için teşekkür ediyorum

gubaz: Ben teşekkür ederim.

İlk sorumuzla başlayalım, Gubaz kimdir, nicki'nin anlamı nedir?

gubaz: Gubaz bir kral ismi.

Memurlar.net sizin için ne ifade ediyor? İlk üyeliğiniz kaç yılında oldu?

gubaz: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele bilgi hizmeti veren büyük ansiklopedik bir sitedir. Herhangi bir okuldan mezun olduğunuzda ilk bakılacak yerdir memurlar net. Tabi ben mezun olduğumda maalesef memurlar adlı bir site yoktu. Gazetelerin ilan sayfaları vardı. Öylece memur olmuştum. Aslında memurlar.net'i eşim sayesinde tanıdım. Bir başka deyişle ''Atama yapılacak yerin görevde yükselme prosedürü nasıldır, tayin/atama nasıl oluyor? '' gibi yol gösterici bir platformu araştırmasıyla tanıştım. Memurlar.net bu konularda bir yol gösterici olmuştur. İlk üyeliğim memurlar net profilinde 31 Temmuz 2007 olarak yazar. Öncesi de var. Kendi adımı ve soyadımı kullanarak nickname almışım. :) Onu kapatmak durumunda kaldım tabi ki.

Kaç yıldır editörsünüz ve editör olmaya nasıl karar verdiniz?

gubaz: Editör oluşum da yine profilimde yazar:) 14.11.2007 den beri editörüm. '' truth '' adlı bir editör arkadaşım sayesinde editör oldum. Lisans bölümünde araştırma yapmak için çeşitli sorular soruyor ve bildiğim ölçüde üye arkadaşlarıma cevaplar veriyordum. İşte böyle günlerden bir gün truth editörümden '' Bu bölüme katkın büyük editör olmak ister misin?'' şeklinde teklifte bulundu. Tabi heyecanlandım. Yapabilir miyim acaba diye düşündüm. İlk başlarda kabul edip etmemek arasında gidip geldim. Kabul etmeyeceğimi düşündüğüm bir anda truth arkadaşım ısrarcı olunca ''Peki '' dedim. Dediğim gibi üyelere yardımcı oluyordum. Ama nedense editör olarak yardımcı olmak daha da zor oldu çünkü ?Ya dediklerim yanlışsa ya insanları yanlış yönlendiriyorsam, bunun vebali ne olacak?'' diye sıkıntıya girdim. Sıkıntıya girdikçe araştırdım. Kendimi daha yetiştirdim. Hatta bir defasında isim vermeden soruyu soran kişi benmişim gibi kurumları arayarak bilgi edinmeye çalıştım. :) Evet editör olmak güzel bir duygu ama vereceğimiz cevaplardan da mesulsünüz. Bu bakımdan zaman geçtikçe burada editörlük ilkesini ''Evet üyelere yardımcı olalım ama sükûnet içerisinde yardımcı olalım.'' Şekline dönüştürmeye çalıştım. Forumda yazılan haberleri derleyip doğru bir şekilde haber dairesine iletmek, Forumda hakaret edenlere gereken cezaları vermek editörün en önemli ve birinci sırada gelen özelliklerinden olmalıdır.

Çok merak edilen bir soruyu sorayım, ücret alıyor musunuz?

gubaz: Bu soru çok defadır karşıma çıkıyor. Ben 657 sayılı DMK çalışan bir memurum desem yeterli olacak sanırım.

Site içinde birçok alan mevcut, bunların hepsinden sorumlu musunuz?

gubaz: Tabi ki hayır. Forumlar, iletiler (Bi mola) ve sözlük bölümü. Bunun dışında başka bölümlere bakmak mümkün değil ama acaba diğer bölümlerde de ne var ne yok diye sürekli kontrol ediyorum. Haberler zaten başlı başına en büyük alan. Sabah resmi gazeteyi açar şöyle bir bakar hemen peşinden memurlar netteki haber sayfalarını okurum. Bu 2 sayfa her zaman bilgisayarımda açık olur. Sonra asıl ilgili olduğum yerlere bakarım.

Peki bu alanlar içinde gubaz'ın en çok sevdiği bölüm neresidir?

gubaz: En sevdiğim yer forumdur. İlk üye olduğum yıllarda spor bölümün hastasıydım. Gece 03:00'lere kadar hep muhabbet olurdu. Hala daha o bölümdeki arkadaşlarım sağ olsunlar arada mesaj atarlar konuşuruz. Şimdi ise sözlük ilgimi çekiyor.

En sevmediği bölüm ya da şöyle diyelim gubaz'ı en çok yoran bölüm?

gubaz: En sevmediğim bölümüm yok. Hepsine bakar ilgilenirim ama sonradan hepsini bir arada birleştirme kararı aldığımız yer olan ''Siyasi, Tarihi ve Dini konular? bölüm beni yormuştur. Bir

şeyi anlatmak veya anlaşabilmek çok zor. Siz belli bir düşünceye olabilirsiniz ama o aynı düşünceye sahip değildir saygı duymalısınız. Siz falanca partiyi tutabilirsiniz ama o falanca partiyi tutuyor, olabilir saygı duymalısınız ama bu saygı ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırı da olmamalıdır. Burada her türlü paylaşım olmalıdır ama hakaret olmamalı, devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere yer olmamalıdır.

Üyelerden size gelen ve en sık sorulan soru ya da istenilen nedir?

gubaz

1- '' Bana ceza verdiniz ama niye ona ceza vermediniz?'' sorusu,

2- ''Editör olmak istiyorum.''talebi,

3- Editör şikâyetleri,

4- ''Müsait misin seninle konuşmak istiyorum? Nerelisin?'' sorusu,

5- Ana sayfaya haber istekleri,

6- ''Şu üyeliğimi açar mısınız'' isteği.

Bu maddeleri en çoktan en aza göre sıraladım. Çok fazla soru geliyor ve gün içerisinde ille de cevap veriyorum ya da vermeye çalışıyorum. Ama şu var birinci soruyu kesinlikle inceliyorum. Eğer dedikleri gibi bir durum var ise ilgili editör arkadaşıma mesaj atıyorum. Karşılıklı mesajlaşma ile olayı sonuçlandırıyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki, editör arkadaşıma mesaj atmadan önce olayı araştırdığım zaman %90 karşı tarafta gereken cezayı zaten almış olduğunu editör arkadaşımın gereğini yaptığını görüyorum.

Bildiğim kadarıyla sakin, ılımlı bir mizacınız var, hiç sinirlendiğiniz bir şey olmuyor mu?

gubaz: Olmaz olur mu ? :) Burada sorun editör ile üye arasında oluşan samimi ortamın getirdikleridir. Bakın burada en önemli hususu atlıyoruz. Memurlar netin en önemli görevi kamu personeli hakkında ''yol gösterici''olmasıdır. Burada haber almaya çalışan ve ona göre hayatını şekillendiren insanlar var. Onlar için hayat çok zor olabiliyor. İşte burada o zorluğu azaltarak yardımcı olmaktır. Editörlük budur. İşte ben buna sinirleniyorum. Biz bu yol gösterici tarafında olmamız lazımken tam tersine garip bir şekilde egoların yerinde olmayı hazmedemiyorum.

Memurlar.net'i bırakmayı hiç düşündünüz mü?

gubaz: Evet. Bir kere öyle bir şey aklımdan geçti. Ama o sırada baş editör değildim. 4 bölüme bakan bir editördüm. Memurlar net yönetimi sanki beynimi okumuşçasına benim baş editörüm sensin şeklinde mesaj gelince değerli olduğumu düşündüm. Tabi 4 bölümden sonra tüm bölüm sorumlusu olmak işimi epey arttırmadı değil:) İşte burada memurlar.net yönetimine çok teşekkür ediyorum.

Memurlar.net'in garip bir alışkanlığı bağımlılığı olduğu söylenir, bunun sebebi nedir?

gubaz: Bunu açıkçası ben de bilmiyorum. Gerçekte ailen dışında bir de sanal ailenle saatlerce memurlar nette sohbet edebiliyor ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bence de enteresan. Bence bu bağımlılığın sebebi samimiyet. Gerçek hayatta paylaşamadığın bir şeyi bu sanal ortamda paylaşabilme samimiyeti olmalı. Ama bunu yaparken de sınırları biliyor olmanın verdiği gerçekliği de göz ardı etmemek lazım.

Her gün kendini yenileyen, yapay zekaların yarıştığı bir ortamda, Memurlar.net'i ayakta tutan nedir?

gubaz: Bazen kurumlara kendimizi anlatamıyoruz. Memursunuz. Hakkınızda bir işlem yapılacak ve başımıza gelen bir olayda kuruma karşı nasıl davranılacağımızı bilemediğimiz durumlarda memurlar.net yetişir. KPSS den mezun olmuşsunuz ilk bakacağın yerlerden bir tanesidir memurlar net. Yani işin özünde doğru, etkili ve faydalı bilgi arayışı çok önemlidir. memurlar.neti ayakta tutan bu bence. Burada yapay zeka sınıfta kalır. Çünkü faydalı bilgiyi yapay olmayan yani doğal beyinden alıyorsunuz. Forumda paylaşılanlar bunlar hep.

Memurlar.net'in bu hızlı, yeniliğe aç dünyada yapması gereken nedir?

gubaz: Yeniliğe açık olmayan herşey ( Ne geliyorsa aklınıza) yıkılır. Burada da memurlar net yeniliğe açık olma noktasında her zaman bir şeyler yapıyor aslında. Sadece bunu kurum veya memurlar.net olarak da düşünmemek lazım. İnsanlarda yeniliğe açık olmalı. Rekabetçilik ortamı insanları daima ileri götürür.

Biraz da magazin diyelim:) Sitenin sizin açınızdan en üyeleri kimledir?

En entel, :

En komik, :

En hazır cevap, :

En uysal, :

En saygılı :

En çalışkan editör;

Buna fazla cevap veremeyeceğim galiba. Çünkü üyelerle böyle fazla konuşmuşluğum olmadı hiç. Hep iş anlamında konuşmuşumdur. Ama en çalışkan editör ulaş olurdu sanırım. Buna torpil geçebilirim anırım:) Çünkü ulaş hocam şöyle bir durum var bi bakar mısın, ulaş hocam bu kimdi, ulaş hocam ulaş hocam gidiyor hep. :)

Site içinde unutamadığınız bir diyalog var mı?

gubaz: Bu sitede her diyalog ayrı bir enstantanedir desem çok da abartı olmaz. Acayip çeşitli üyeler var. Sağcısı, solcusu, aşağısı yukarısı? vs. aklınıza ne gelirse var. İşin tuhafı ''hepsici'' olmam. Bir türlü bunun bir ayırımı olmadı. Ha bunun dışında da; evlenmek isteyen mi, kız arkadaşının telefonunu bulmamı isteyen mi, yemek tarifi isteyen mi, ''benim için şu üyeye/şahsa merhaba der misin?'' diyen mi?:)

Yemek tarifi gerçekten ilginç. Unutmak istediğiniz bir olay var mı?

gubaz: Evet maalesef spor bölümünde oldu. O dönem Galatasaraylı olarak spor editliği yaptığım bir dönemdi. Fenerbahçe puan kaybetmişti. Bende editör olarak çok anlamsız saçma bir resim ile Fenerbahçelilerle dalga geçmiştim. Mesaj kutumda çok fazla şikâyet mesajları ile doldu maalesef. Bir arkadaşım evet sen spor editörüsün ama böyle paylaşım yapman uygun değil demişti. Çok haklı. Özür diledim forumdan.

Biraz da kişisel fakat çok özel olmadan ilerleyelim. Gubaz ne dinler, ne okur, ne izler?

gubaz: Tarih ve Ekonomi kitaplarını okumayı çok severim. Film konusunda hiç ayırımım yoktur aslında ama bilim kurgu bir başka olur tabi ki..

İlk 3 yapsanız kitap ve filmlerden bunlar ne olur?

gubaz:

Kitap olarak;

1- Bir Sistem Değişmeli Recep Yazıcıoğlu

2- Bürokratlar ?Erhan Bener

3- Ne Yapmalı - Oktay Sinanoğlu

Film olarak ise;

1- Geleceğe Dönüş 1-2-3

2- Esaretin Bedeli

3- Marslı

Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

gubaz: Evet bazı zamanlar birbirimize (üyeler-editörler) kızdığımız oluyor ama bunları belli bir samimiyet ölçüsüyle aşabileceğimizi düşünüyoruz. Hani derler ya beş parmağın beşi bir olmaz. Bu mantıkla birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde hareket etmeliyiz. Unutulmasın ki bu site de haber alıp bir şeyler öğrenip hayatına yol veren insanlarla doludur. Bu bakımdan bu site içerisinde burada yer alan herkes ama herkesin (üyesiyle, yönetimiyle, editörüyle?) bir aile olduğunu ve Memurlar net internet dünyasında (Hakikaten) var olması gereken bir site olduğunudüşünüyorum.

Bir de yeni yıl mesajı alalım,

gubaz: Yeni yılınız kutlu olsun. Eskisinden güzel bir yıl olsun. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygılarımla.