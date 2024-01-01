Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


01 Ocak 2024 22:39
saglik bakanligi kadrolu diyetisyenlik vs anadoluda bir unide ogretim gorevliligi

Merhaba, başlıktan da anlaşılacağı üzre böyle bir karşılaştırma yapacak olursak hangisi kazanır. öğretim görevliliği ve sağlık bak. arasında pek maaş farkı yok geriye özlük hakları ders yoğunluğu ve öğretim görevliliğinden öğretim üyeliğine sıçrayış mümkün müdür ve sağlık bakanlığı bırakılır mı öğretim görevliliği? detaylı ve doyurucu cevap verirseniz herkes yararlanmış olur

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