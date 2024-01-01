KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Ocak 2024 23:05
Makine mühendisliği puanı kaça düşecek?

Merhaba arkadaşlar . Makine mühendisliği bölümü mezunları neden bu kadar pasif? Neden bilgi alışverişi yapamıyoruz . KPSS ye giren bütün bölüm mezunları girip puan , sıralama , tercih vb konularda tercih ve düşüncelerini paylaşırsa sevinirim


Zorooooo
01 Ocak 2024 23:31

Benim puanım 85.130 . Bundan sonraki alımlarda puanlar kaça düşer acaba? Alım sayısı be kadar olur

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