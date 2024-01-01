Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ocak 2024 23:16
Astsubayken meslek ihraç edilim kpss ile sağlık bakanlığına atanma
Astsubay iken disiplin ceza puanını doldurup,meslekten ihraç edildiğimde kpss ile sağlık bakanlığına atanmam da engel bi husus var mıdır ?

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