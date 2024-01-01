Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ocak 2024 23:16
Astsubayken meslekten ihraç edilip kpss ile sağlık bakanlığına atanma

Astsubay iken disiplin ceza puanını doldurup, meslekten ihraç edilirsem kpss ile sağlık bakanlığına atanmam da engel bi husus oluşur mu?


TıbbiSekreter02
Aday Memur
02 Ocak 2024 18:21

hangi devresin ? sana benzer bir olay geçirdim ama disiplinden attırmadım


burakd35
Aday Memur
02 Ocak 2024 18:23
21
TıbbiSekreter02, 5 saat önce

hangi devresin ? sana benzer bir olay geçirdim ama disiplinden attırmadım


TıbbiSekreter02
Aday Memur
02 Ocak 2024 20:15

hangi myo ?

burakd35, 5 saat önce
21

burakd35
Aday Memur
02 Ocak 2024 20:21
myo değil dış kaynak
TıbbiSekreter02, 3 saat önce

hangi myo ?


TıbbiSekreter02
Aday Memur
02 Ocak 2024 20:47

ben myo lu iken okulda bıraktım sb ye geçtim , muvazzafken süreç nasıl bilmiyorum

burakd35, 3 saat önce
myo değil dış kaynak
Toplam 5 mesaj

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