KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Ocak 2024 23:22
ysk zabıt katipligi
82 puanla gelsin diye gittik memleketin en doğusunü igdir ı yazdık sıralamaya giremedik. kaç puanla ığdırı yazdı bu millet harbi çıldırmak kafayı yemek üzereyim. birileri elini kolunu sallayarak memur olurken 82 puana dogudaki memurluk bile gelmeyecek mi

Çok Yazılan Konular

Gazi üniversitesi açıklandı.Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.3183 İnsan Kaynakları Tercih2023/2 merkezi alımı657 den 399'a geçişDHMİ gelir mi?Mekatronik 2023/2Merkezi atamayla atanırsam gitmezsem ne olur?Türkiye Şeker Fabrikaları Maaş ve Özlük HaklarıYSK mülakat ne zaman sonuçlanacak

Sözlük

peygamber 3 piraye 4 asgari ücretin bir lütuf gibi lanse edilmesi 1 fatih altaylı 4 Tatlı Sözlük 1 2024 10 günaydın sözlük 2 The Pod Generation 2023 1 A Vampire in the Family 2023 1 doğan cüceloğlu 3

Son Haberler

Hakkari bugün de sallandıPutin: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyoruzTürkiye-Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik tır kuyruğuAntalya'da falezlerden düşen 2 genç öldü2023'te çalışma hayatında yapılan değişiklikler

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi