Ocak zammı hesaplama

Kardeşim örneğin maaş 30 bin,gelen zam %50 direkt 50 uygulanırsa 15 bin tl gibi bir miktar oluyor. Ama önce %15 toplu sözleşme sonra 35 enf.farki uygulanırsa 16.500 gibi bir zam oluyor

Kardeşim örneğin maaş 30 bin,gelen zam %50 direkt 50 uygulanırsa 15 bin tl gibi bir miktar oluyor. Ama önce %15 toplu sözleşme sonra 35 enf.farki uygulanırsa 16.500 gibi bir zam oluyor

Ahmet1296, 1 saat önce kanka ne fark eder ki ikisi de yüzde 50 olmuyor mu bir yeri kaçırıyor muyum