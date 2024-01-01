Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ocak 2024 23:37
Ocak zammı hesaplama
Arkadaşlar bilen arkadaslar yardımcı olursa sevinirim Ocak ayinda maaslara gelecegi ön görülen %50 zammin maalara yansıması direkt %50 olarak mi? yoksa %15+35 seklinde mi olacak maaslarimiza

firatli_genclik
Genel Müdür
01 Ocak 2024 23:43

Bu sorunun cevabını sana Allah CC nasip ederse Çarşamba günü saat 10:15 sularında verebilirim


Ahmet1296
Aday Memur
02 Ocak 2024 00:10
kanka ne fark eder ki ikisi de yüzde 50 olmuyor mu bir yeri kaçırıyor muyum

İbrahim5506
Memur
02 Ocak 2024 00:16
Kardeşim örneğin maaş 30 bin,gelen zam %50 direkt 50 uygulanırsa 15 bin tl gibi bir miktar oluyor. Ama önce %15 toplu sözleşme sonra 35 enf.farki uygulanırsa 16.500 gibi bir zam oluyor
Ahmet1296, 1 saat önce
kanka ne fark eder ki ikisi de yüzde 50 olmuyor mu bir yeri kaçırıyor muyum
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