Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 00:09
Bedelli askerlik durumu
Mayıs ayında kadroya geçtim haziranda bedelli askerlik yaptım haziranda iller arası tayin hakkım olur mu acil yardım

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