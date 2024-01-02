Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2024 00:29
Meclis 16 OCAK SALI Gününe Kadar Kapalıymış!
Meclis 16 Ocak 2024 Salı'ya kadar tatilmiş. Zamlar falan nasıl yasalaşacak? Geçmişte benzer durum oldu mu hatırlayan var mı?

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
02 Ocak 2024 00:38
3600 Ek Gösterge bekliyoruz. Boşuna bekleyemeyelim. Tatilde olan meclis nasıl çalışsın!

Kalet
Şube Müdürü
02 Ocak 2024 00:43

Meclise gerek yok ki.


mehmetonn08
Memur
02 Ocak 2024 00:57

Çok çalıştılar dinlenecekler napsınlar söz verilen hicbir yasa geçmedi nasıl çalışıldıysa artık anlamadığım konu muhalefetin verdiği her tasarı kabul edilmiyo hiçmi doğru bişey yapmıyorlar hep kendilerimi güzel şeyler yapıyorlar yada benlikmi var bunlarda ben yaptım ben ettim memur zammıda ayarlanmadan tatile girdiğine göre refah payı verilmeyecek eflasyon oranı ne aciklanirsa ona göre zam olur oda %48-50 arası ...


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
02 Ocak 2024 00:58
Evet, demekki refah payı, mefah payı yok!!!
mehmetonn08, 37 dk. önce

Çok çalıştılar dinlenecekler napsınlar söz verilen hicbir yasa geçmedi nasıl çalışıldıysa artık anlamadığım konu muhalefetin verdiği her tasarı kabul edilmiyo hiçmi doğru bişey yapmıyorlar hep kendilerimi güzel şeyler yapıyorlar yada benlikmi var bunlarda ben yaptım ben ettim memur zammıda ayarlanmadan tatile girdiğine göre refah payı verilmeyecek eflasyon oranı ne aciklanirsa ona göre zam olur oda %48-50 arası ...


h.ulker
Aday Memur
02 Ocak 2024 00:59
refah payı verilmiş olsa meclisten geçiyor da, enflasyon farkı ZAM OLMADIĞI için meclise gerek yok

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
02 Ocak 2024 01:00
Yine katagülliye mi geldik!!!!
h.ulker, 35 dk. önce
refah payı verilmiş olsa meclisten geçiyor da, enflasyon farkı ZAM OLMADIĞI için meclise gerek yok

h.ulker
Aday Memur
02 Ocak 2024 01:02
En azından birileri alkışlayamayacak :)
Bozkurtbakışlı, 34 dk. önce
Yine katagülliye mi geldik!!!!
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