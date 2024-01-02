Meclis 16 OCAK SALI Gününe Kadar Kapalıymış!

Meclis 16 Ocak 2024 Salı'ya kadar tatilmiş. Zamlar falan nasıl yasalaşacak? Geçmişte benzer durum oldu mu hatırlayan var mı?

Meclis 16 Ocak 2024 Salı'ya kadar tatilmiş. Zamlar falan nasıl yasalaşacak? Geçmişte benzer durum oldu mu hatırlayan var mı?