Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Ocak 2024 00:46
Akademik Personel Güvenlik Soruşturması

Merhaba,

AYM kararıyla güvenlik soruşturması üst düzey memurluklar hariç kaldırıldı diye biliyorum. Buna karşın bir devlet üniversitesi, akademik personel alımında hala güvenlik soruşturması işlemine devam ediyor. AYM kararına rağmen üniversitenin akademik personel alımında güvenlik soruşturmasına devam etme hakkı var mıdır, bu durum hukuka aykırı değil midir?

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