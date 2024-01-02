Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 02:35
göztepe şehir

merhabalar, iller arası tayinde göztepe şehire geçmeyi düşünüyorum genel olarak nasıl, yoğun bakımı var mı ve işleyiş, mobilya ya da baskı var mı, hemşireler çalışma şartlarından memnun mu, fazla mesai teşvik gibi maddi açıdan nasıl lütfen bilgisi olan yazabilir mi? teşekkürler


atomheart
Aday Memur
02 Ocak 2024 02:36

mobing demek istemiştim mobilya değil

Toplam 1 mesaj

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