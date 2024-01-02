Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 06:17
Eş durumunun olmaması halinde

Eş durumu tayinine başvuru yapacağım olmaz ise eşim ücretsiz izin alarak benim yanıma gelebilir mi ? Eşim de öğretmen ikimizde kadroluyuz.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
02 Ocak 2024 06:30
hayır. kanunda açıkça ücretsiz izin alan taraf eşinin yanına gidemez, tek başına oturmsk zorundadır diye madde vardır.
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