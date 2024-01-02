Asıl Gündemden Uzaklaşıyorsunuz

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 07:17
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%49 zam ile öğretmen maaşı 34 bin lira seviyelerine yükselecek. Muallimin geçim sıkıntısı yaşaması kabul edilemez!


RadikalIl ve Sertt
Aday Memur
02 Ocak 2024 08:01

34 bin iyi para

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