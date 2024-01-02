KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2024 07:47
Sinop üniversitesi makine mühendisliği yazan arkadaşlar

Yazan arkadaşlar puanını yazabilir mi.? Benim 85.13


Zorooooo
Aday Memur
02 Ocak 2024 07:58

Arkadaşlar lütfen yazan varsa puanını yazsın çünkü ona göre iş başvurusunda bulunduğum özelde çalışmaya başlıyacağım .

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