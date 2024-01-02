Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2024 08:49
Özel sektörde çalışan eş durumu tayin

Eş özel sektörde 1 aydır çalışıyorsa, kadrolu zabıt katibi tayin isteyebilir mi arkadaşlar?

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